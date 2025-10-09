Commercianti e residenti del Centro Storico di Osimo incontrano la Sindaca e gli Assessori

Gli assessori alla viabilità e polizia locale Lorenzo Bottegoni e al centro storico e partecipazione democratica Jacopo Celentano hanno incontrato i referenti del Consiglio di quartiere Osimo1 recependo le istanze di chi abita in centro. In particolare, è stato fatto il punto sulle richieste avanzate in termini di decoro urbano e pulizia, ma anche su sicurezza stradale e parcheggi, per arrivare all’assemblea pubblica da organizzare nelle prossime settimane con proposte più concrete e condivise possibili. Per questo gli assessori Bottegoni e Celentano con il presidente del Cdq terranno già da questi giorni dei sopralluoghi in alcuni punti critici del centro città.





La sindaca Michela Glorio, con lo stesso assessore Celentano, che ha anche la delega alle attività produttive, e l’assessore alla cultura Mauro Pellegrini, ha poi incontrato ieri una delegazione di commercianti del centro e i rappresentanti di Cna, Confartigianato e Confcommercio, i quali hanno chiesto di organizzare un ricco cartellone di eventi natalizi ma anche di estendere gli appuntamenti in centro storico in più momenti dell’anno.

L’amministrazione ha annunciato che sta lavorando per riproporre un calendario di proiezioni cinematografiche del quale si darà conferma nei prossimi giorni. Allo stesso modo l’assessore alla cultura ha annunciato che per l’inverno verrà proposta una mostra di rilievo nazionale che da qualche anno manca a Osimo, considerando anche i lavori in corso a Palazzo Campana che aveva ospitato i precedenti allestimenti. Nel breve periodo, tornerà il classico Castagna Day della Società Operaia di Mutuo Soccorso nell’ambito della Festa d’Autunno il 24-26 ottobre, e sarà organizzata una festa dedicata ai bambini in piazza Boccolino in occasione di Halloween il 31 ottobre.

Per quanto riguarda il Natale proseguirà il dialogo con i commercianti per approfondire i dettagli del calendario degli eventi e degli addobbi, con l’obiettivo condiviso di animare il centro storico e dare impulso ad un periodo tanto importante per i negozianti, che lo scorso anno furono penalizzati dal commissariamento del Comune.

L’amministrazione ha confermato l’intenzione di mantenere sempre aperti questi tavoli di confronto, ribadendo disponibilità all’ascolto e alla condivisione di scelte nevralgiche per il cuore della città, venendo incontro alle esigenze di chi vi abita ma anche di chi vi lavora, cercando un giusto equilibrio tra le parti.