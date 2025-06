RIMINIWELLNESS 2025 ACCENDE LA FIERA E L´INTERA RIVIERA

RiminiWellness 2025 – sei grandi aree tematiche, distribuite su 30 padiglioni, con oltre 350 brand coinvolti e più di 2.000 ore di attività fisica - offre un programma ampio e trasversale.





E con RiminiWellness OFF si estende oltre i confini del quartiere fieristico, coinvolgendo l´intera Riviera e il tessuto urbano in un palinsesto di appuntamenti diffuso che porta benessere e movimento nel cuore della città. Nel pomeriggio prende il via il primo Forum Sport e Sostenibilità, anticipato dal consueto appuntamento sugli Stati generali del Fitness e del Wellness. A metà pomeriggio verranno resi noti i risultati dell´indagine condotta dal Sole 24 Ore in collaborazione con RiminiWellness su ´Wellness, la classifica delle province Italiane´.