Il veliero Amerigo Vespucci ad Ancona

L'imbarcazione più bella del mondo, di ritorno in Italia dal Tour Mondiale iniziato nel 2023, farà tappa in 14 città italiane e due estere per il Tour Mediterraneo. Il veliero ha toccato in un anno e mezzo 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti.

Le visite a bordo del Vespucci saranno completamente gratuite e le prenotazioni possibili solo attraverso le piattaforme e i canali di comunicazione ufficiali del Tour: il sito internet www.tourvespucci.it e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube e X.

Inoltre, in ogni porto in cui ormeggerà l'imbarcazione, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nel racconto della storica impresa attraverso il “Villaggio IN Italia”. Le prenotazioni saranno disponibili a breve e ulteriori novità verranno comunicate sui profili social ufficiali.

Le altre città in cui la nave farà tappa sono Trieste, Venezia, Ortona, Durazzo (Albania), Brindisi, Taranto, La Valletta (Malta), Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova.

All'iniziativa "Tour Mediterraneo di nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia" voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto e realizzata da Difesa Servizi spa aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dodici ministeri.

Ad Ancona dal 02 al 05 Aprile.