Osimo | L'antenna si farà

Giorno dopo giorno vengono a galla le falsità e le false promesse dell’ex Amministrazione Pirani! L’antenna 5G di via Molino Mensa verrà spostata … di appena dieci metri!!!

Una colossale presa in giro per i residenti, ai quali l’Amministrazione Pirani aveva promesso che l’antenna lì non ci sarebbe mai stata!

Simoncini, che aveva basato la sua campagna elettorale su populismo e false promesse oggi prova a giustificarsi, ma si arrampica solo sugli specchi; ci ricordiamo bene quando aveva sostenuto una petizione per fermare l’installazione di una nuova antenna 5G e poi una volta eletto in Consiglio Comunale ha fatto esattamente l’opposto!