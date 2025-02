Il Pnrr nel mezzogiorno

All’inizio di febbraio abbiamo annunciato la pubblicazione di importanti aggiornamenti sul piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La principale novità consiste nella disponibilità di informazioni dettagliate sulla spesa sostenuta per ogni singolo intervento.

Questo dato finora non era mai stato disponibile se non in forma aggregata a livello di misura. Si tratta di un importante passo in avanti in termini di trasparenza (anche se qualche lacuna permane) reso possibile anche grazie alle nostre continue sollecitazioni.

Adesso quindi si può capire come si distribuiscono i progetti finanziati sul territorio nazionale e dove si incontrano le maggiori difficoltà nella messa a terra. Il quadro che ne emerge si conferma abbastanza complesso, in particolare nel sud del paese.





E proprio per questo motivo fonti stampa riportano della possibilità di una quinta revisione del piano italiano.





In questo articolo, realizzato da Openpolis in collaborazione con lo European data journalism network, cerchiamo di capire più nel dettaglio com’è cambiato il Pnrr nel tempo, come si distribuiscono gli investimenti sul territorio e dove si registrano i maggiori ritardi in termini di messa a terra delle opere.





Fonte: Openpolis