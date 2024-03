L'edizione dei Record Beer&Food Attraction Fiera di Rimini

Con un +20% sulle visite professionali, rispetto al 2023, questa è l'edizione record di Beer&Food Attraction e BBTech expo.

Un vero trionfo, con oltre 600 brand espositori dislocati in 14 padiglioni e con la presenza di 125 buyer internazionali. Tra i primi Paesi di provenienza dei buyer troviamo: Spagna, Canada, Germania, USA e Svezia.



Parole d'ordine? Fiducia, propositività e innovazione, a partire dalle novità proposte dagli espositori fino ad arrivare all'Innovation District, il nuovo grande progetto che ha ospitato l'Area Start-Up e l'Innovation Award, riconoscimento assegnato ai progetti più innovativi presenti in fiera.

Le 4 Arene tematiche sono state animate da talk e concorsi tra cui: l'International Horeca Meeting, i Campionati della Cucina Italiana, il Premio Birra dell'Anno, l'Italian Craft Beer Conference e Pizza Senza Frontiere - World Pizza Champion Games.



Ha riscosso un grande successo anche la 2a edizione del Mixology Circus, che ha visto la partecipazione di 10 locali tra i più trendy nel mondo della miscelazione d'eccellenza, italiani ed europei.



La grande affluenza e la soddisfazione delle aziende e degli operatori confermano le due manifestazioni come punto di riferimento imprescindibile per tutte le filiere dell'Horeca: birre, bevande, food, ma anche materie prime e tecnologie per la produzione e l'imbottigliamento di birre e bevande.



E ora... appuntamento al prossimo anno: 16-18 febbraio 2025. Save the date!