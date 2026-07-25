Nuovi mezzi alla OsimoServizi

Nei giorni scorsi assieme agli assessori Angeletti, Celentano e Tirroni, siamo stati alla Osimo Servizi per visionare i nuovi mezzi acquistati dalla nostra società partecipata.









Dopo gli importanti investimenti che nei mesi scorsi Osimo Servizi ha fatto tramite fondi comunali per i quattro nuovi scuolabus, entrati già in servizio l'anno scolastico scorso, adesso era il momento di investire nel reparto del verde e delle manutenzioni stradali e cimiteriali.





Il presidente della Osimo Servizi Flavio Cardinali, il Cda della società e il direttore del settore manutenzioni, ci hanno presentato i tre mezzi acquistati, che sono un Dobló, un Pick-up e un Ape che saranno usati per le manutenzioni del territorio comunale. Grazie a questi nuovi mezzi la Osimo Servizi potrà operare meglio ed erogare più servizi, organizzando gli interventi di manutenzione di strade, verde e cimiteri in maniera più efficiente.





Abbiamo ringraziato quindi il Cda della società e il direttore del settore manutenzioni per l'investimento fatto e augurato agli operatori buon lavoro, consapevoli che garantire le manutenzioni in tutto il vasto territorio osimano rappresenta il primo riscontro concreto da parte della cittadinanza su una buona amministrazione pubblica.