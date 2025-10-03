Osimo | ripristino manto stradale Via Montefanese

Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo in via Montefanese dove era in corso un cantiere per l'applicazione della fibra che aveva lasciato una voragine lungo la carreggiata stradale.





Assieme alla polizia locale abbiamo monitorato la situazione, diffidando la ditta a ripristinare le condizioni di sicurezza e assicurando che avremmo preso provvedimenti per aver lasciato il cantiere sprovvisto delle necessarie misure di sicurezza.





Già in tarda mattinata gli operatori della ditta sono intervenuti per sistemare l'asfalto ed evitare pericoli agli automobilisti. Assieme al comando di polizia locale e agli uffici tecnici terremo sotto controllo i cantieri che rischiano di ledere al decoro pubblico e all'incolumità di automobilisti e pedoni.