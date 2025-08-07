𝗣𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗳𝗼𝘁𝗼𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗶𝗰𝗶 𝘀𝘂𝗶 𝘁𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗺𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼

Un aggiornamento a quella Legge del 2020 era auspicabile, ma il centrodestra è riuscito nell'impresa di peggiorarla. Così con la Consigliera Marta Ruggeri abbiamo lavorato per milgiorarla, portando in Consiglio un emendamento. (testo a seguire)

“𝐼 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑙 70 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑒 𝑙𝑜 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑜, 𝑒𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎.

𝑷𝒆𝒓 𝒄𝒉𝒊 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒊𝒄𝒊 𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒏 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝒂𝒎𝒊𝒂𝒏𝒕𝒐 𝑒̀ 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑙 100 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎, 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑙’𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜-𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑔𝑜𝑛𝑜, 𝑜𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑚𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜”





Con questa modifica si intendeva alzare la percentuale di concessione a fondo perduto dal 60 per cento al 70 per cento, in quanto con la proposta del centrodestra è stato aumentato l'importo da 2000 a 3000€ ma, è stato eliminato dal contributo l’ intervento di rimozione del manufatto in amianto, cosa presente nel vecchio testo, che ora sarà tutto a carico del richiedente (!)

Ma ancora più importante con il nostro emendamento 𝐬𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞, quindi ripristinare, 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐦𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜𝐢 𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢, alla luce degli obbiettivi assegnati alla regione Marche dal Decreto 21 giugno 2024 “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Visto che tutti, ma dico tutti tutti, si sperticano a favore delle installazioni di energia rinnovabile sui tetti anzichè a terra, quale miglior occasione di questa ?? E no, invece 𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐥'𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐛𝐨𝐜𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨 !





Ricordatelo quando li ascolterete in questa campagna elettorale raccontarvi la favoletta che loro sono a favore dell'energia rinnovabile, ma sui tetti (!) perchè, loro, difendono i terreni agricoli. E sti ca**i, aggiungo !