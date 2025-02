Michela Glorio | Case di riposo, rette in aumento

RETTE IN AUMENTO NELLE CASE DI RIPOSO: SERVE UNA RISPOSTA CONCRETA A TUTELA DELLE FAMIGLIE

Ci giunge notizia che le case di riposo osimane stanno inviando comunicazioni alle famiglie per informarle degli aumenti delle rette di ricovero, che potrebbero salire mediamente di 100 euro al mese. Aumenti insostenibili per tante famiglie che hanno un proprio caro ricoverato.





Le case di riposo si vedono costrette ad aumentare le rette per far fronte all’incremento dei prezzi al consumo e agli adeguamenti contrattuali del personale socio-sanitario. La Regione Marche non può far finta di nulla e deve intervenire per contenere questi rincari, attraverso un adeguamento delle convenzioni in essere con le strutture. E' necessario che la Regione individui risorse nel proprio bilancio per evitare che i maggiori costi sostenuti dalle case di riposo ricadano completamente sulle spalle delle famiglie.





Ringrazio i consiglieri regionali del PD per aver presentato un’interrogazione sul tema e mi auguro che questa richiesta non rimanga inascoltata.





Se avrò l’opportunità di essere eletta Sindaco, mi impegnerò a istituire fin da subito un tavolo tecnico con le parti sociali, individuando risorse del bilancio comunale per sostenere le famiglie che hanno i propri cari in una RSA.

La salute va riportata al centro del dibattito politico e la politica deve tornare a rispondere ai bisogni delle persone, soprattutto quelle più fragili.