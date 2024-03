L’industria del Beverage a tutto tondo torna protagonista a Beer&Food Attraction, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dal 18 al 20 febbraio 2024 alla Fiera di Rimini. Dei 14 padiglioni, saranno 8 quelli dedicati al Beverage, settore rappresentato a 360°in fiera.





In primo piano non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto Beverage e il mondo Mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink.





Nelle tre Arene dedicate agli eventi del mondo beverage - Beer&Tech Arena, Horeca Arena e Mixology Circus - si svilupperà un ricco palinsesto di talk, eventi e premiazioni, con la partecipazione delle principali associazioni di settore italiane e ospiti internazionali, come la Brewers Association, organizzazione americana no-profit di riferimento per le birre craft e The Brewers of Europe, voce di riferimento per il settore birrario in Europa.





Beer&Food Attraction ospiterà un’ampia gamma di prodotti e novità per tutto il mondo Beverage, con eventi e meeting che vedranno i più autorevoli esponenti del comparto.





La più completa offerta di tecnologie processing e filling, materie prime, imballi, attrezzature e servizi per birre e bevande, saranno al centro di BBTech Expo, la manifestazione che si svolge in contemporanea a Beer&Food Attraction, dedicata alle tecnologie.