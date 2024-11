Concerto di beneficenza per la Lega del Filo D’Oro

Il presidente Alfredo Pasqualini , dopo aver ringraziato il folto pubblico per la sua generosità, ha dato il benvenuto alle autoriità presenti: Dino Latini Pres. Consiglio regionale, Rossano Bartoli, Pres. della Lega del Filo D’Oro, Federica Fantasia Ass. ai Servizi sociali e Michela Staffolani Ass.alla Viabilità e Vigili urbani.

La visione di tanti giovani orchestrali sul palco, condividere l’esuberanza entusiasta del M° Marra, ascoltare le arie di Respighi e di Jon Rutter hanno convinto gli spettatori che la musica ha un linguaggio universale che è stato avvalorato dall’ascolto di una Fantasia eseguita dal giovane violoncellista Davide Moretti, premiato in America. Il trillo, e la voce melodica del flauto del M° Sampaolo hanno suscitato negli auditori una forte emozione che si è sfogata in un applauso corale quando sul palco si sono esibiti in arie di Verdi, due giovanissimi cantanti lirici: Maria Olimpia Renna soprano e Marco Mancuso tenore.

Una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà che ha soddisfatto il pubblico e il presidente del Club Pasqualini che ha ringraziato gli artefici di tale successo, donando una targa ricordo ai Maestri Marra e Sampaolo.