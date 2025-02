Beer&Food Attraction | Una manifestazione dal respiro Europeo

Con 600 espositori (sono 170 le nuove aziende) e la presenza di 1.217 marchi, Beer&Food Attraction 2025 registra una significativa crescita, tra cui una rilevante quota di espositori dal settore della mixology, con una selezione di gin e distillati di alta qualità.

La manifestazione vanta la più completa offerta di birre in Europa. Tra i protagonisti i birrifici artigianali, con ben 115 realtà indipendenti. Accanto a loro, le multinazionali come AB InBev, Heineken e Carlsberg. L´evento ospita anche tutta l´industria delle acque e dei soft drink, con la partecipazione dei principali player come San Benedetto, Sanpellegrino, Lete, Ferrarelle, Coca-Cola, Red Bull, Pepsico e Refresco.



Non manca un´ampia selezione del settore food, con il 18% di espositori: in mostra le novità di prodotto per il casual dining e il momento dell´aperitivo, in perfetto abbinamento con l´offerta brassicola e di mixology presente in fiera.



La manifestazione si conferma così un´importante piattaforma di business e networking, anche internazionale. Sono attesi 130 buyer esteri da 47 Paesi, con una forte componente europea. Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia sono i Paesi più rappresentati.





A livello extraeuropeo si distingue il Canada. Il tutto grazie alla collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all´estero e l´internazionalizzazione delle imprese italiane e il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group.