La Presidente della Commissione Europea von der Leyen presenta il Recovery plan

👉 I tre pilastri del Fondo

A conferma delle informazioni circolate nelle ultime settimane il nuovo Fondo per la Ripresa si baserà su tre pilastri, rispettivamente dedicati al sostegno dei Paesi membri, al rilancio dell'economia, e al rafforzamento di programmi già esistenti. La proposta comunitaria è più generosa dell'ipotesi franco-tedesca di qualche giorno fa. Insieme # Berlino # Parigi avevano suggerito un fondo da 500 miliardi di euro, tutto di sovvenzioni.Il Fondo per la Ripresa, tutto dedicato alla crisi economica provocata dalla pandemia influenzale, sarà associato al bilancio comunitario per i prossimi sette anni. Secondo la proposta presentata dinanzi al # ParlamentoEuropeo dalla presidente della Commissione europea # UrsulaVonDerLeyen , la nuova finanziaria europea per il periodo 2021-2027 dovrebbe avere un valore di 1.100 miliardi di euro, pressoché invariato rispetto alla proposta pre-pandemia influenzale.

👉 Priorità a digitale e ambiente