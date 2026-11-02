Laboratori d'Autunno e Sportello di ascolto ex Foro Boario di Osimo

Proseguono le attività organizzate nel nuovo spazio polivalente ricavato dal recupero con i fondi Pnrr dell’ex Foro Boario, in piazza Giovanni XXIII. Anche a novembre tornano tutti i giovedì gli appuntamenti con i Laboratori di autunno, percorsi creativi pensati per bambini e famiglie.

Giovedì prossimo alla scoperta delle castagne e dei frutti autunnali per mettere alla prova sensi, colori e profumi di stagione con lavoretti per bambini da 3 a 10 anni.

Giovedì 12 novembre si ricicla e gioca, con attività di recupero pensate per i bambini e i loro nonni.

Giovedì 19 novembre attività creative e di cooperazione tra bambini fino a 10 anni e famigliari.

Infine, giovedì 26 novembre letture condivise, natura e creatività con foglie e materiali naturali che rimandano ai colori autunnali.

Tutti i laboratori, che rientrano nel progetto “Centro per la Famiglia”, si svolgono dalle ore 16 alle 19 su prenotazione, sono gratuiti e promossi dall’Ambito territoriale sociale 13 di cui il Comune di Osimo è ente capofila.

Sempre nel nuovo spazio polivalente dell’ex Foro Boario, tutti i sabati fino a dicembre, dalle ore 8,30 alle 12,30 su prenotazione, torna lo Sportello di ascolto psicologico e informativo, uno spazio di supporto e orientamento ai servizi, sempre rivolto ai residenti dell’Ambito 13 (Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo).





Per entrambe le attività il numero di riferimento (anche WhatsApp) per info e prenotazioni è il 3533463740.